Escuadrón Suicida 2: Margot Robbie confirma su llegada al rodaje en 2018

La actriz Margot Robbie confirmó la puesta en marcha del rodaje de la película 'Escuadrón Suicida 2' a principios de 2018. Acumulando así un retraso de cerca de medio año desde el arranque del proceso de pre-produccion.

10 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

El último candidato que sonó para dirigir la película Escuadrón Suicida 2 fue el del cineasta español Jaume Collet Serra, uno de los precursores de algunas de las cintas de acción más impactantes de los últimos años. Finalmente será Gavin OConnor el encargado de llevar a buen puerto (o intentarlo) la secuela de la producción basada en el grupo de villanos del universo de cómic DC. Margot Robbie confirmó que el rodaje arrancará a principios del próximo año 2018.



Si bien Margot Robbie no confirmó más allá de la secuela de Escuadrón Suicida, puesto que sigue adscrita oficiosamente a 'Gotham City Sirens' así como a su propia película sobre Harley Quinn junto con Joker.



Película que también está en el aire desde que cobrara fuerza el nuevo filme sobre Joker y Harley Quinn. Ahora además el rodaje se ubicaría a principios del año 2018, según palabras de Margot Robbie.



El estreno de 'Escuadrón Suicida 2' por ahora no está encuadrado dentro del calendario de Warner y DC, aunque no sería extraño que viera la luz en 2019, en torno al mes de mayo. Dentro de un planteamiento que sitúa al menos tres películas por año para el sello responsable de personajes como Batman o Superman.



La sinopsis de 'Escuadrón Suicida' se sitúa así: Sienta bien ser malo... Montar el equipo con los súper villanos más peligrosos del mundo, proporciona al Gobierno el arsenal más potente que nadie podría imaginar. Todo para enviarles a una misión para derrotar a una entidad enigmática e insuperable. La Oficial de Inteligencia estadounidense Amanda Waller determina que sólo este grupo secreto puede enfrentarse al nuevo objetivo, sobre todo porque se trata de personas prescindibles y sin nada que perder. Sólo cuando son conscientes que han sido elegidos por su culpabilidad, buscarán la determinación para morir en el intento o salir adelante a toda costa.