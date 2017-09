IT Eso: Roza los 190 millones en la taquilla mundial en su estreno

La película de terror 'IT' consiguió un excelente estreno en las pantallas estadounidenses donde rozó los 120 millones de ingresos en su primer fin de semana. Ahora además conocemos los totales en el balance mundial, con lo que la producción basada en la obra de Stephen King ya está próxima a los 190 millones de dólares.

11 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

La película de terror 'IT' ya cuenta con una secuela en marcha dentro del calendario del estudio. Algo que es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta factores como el sólido material en el que se basa -una de las obras más célebres de Stephen King- así como en los excelentes resultados de taquilla del filme en su primer fin de semana.



Unos resultados brillantes tanto en los Estados Unidos como fuera de sus fronteras. Acumulando una cifra próxima a los 190 millones de dólares para una producción cuyo presupuesto apenas llegó a los 30 millones. Es decir, todo un éxito para el estudio y que ahora contará con muchos más recursos de cara a su puesta en marcha.



'IT Eso' está protagonizada por Bill Skarsgard (La serie Divergente: Leal, la serie de televisión Hemlock Grove) en el papel del villano principal de la historia, Pennywise.



Además, protagoniza la película un elenco plagado de jóvenes actores que incluye a Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (la serie de televisión Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardianes de la galaxia), Chosen Jacobs (próximamente Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Cuentos de Halloween) y Nicholas Hamilton (Capitán fantástico).