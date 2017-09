Wonder Woman 2: Patty Jenkins firma el mejor contrato de Hollywood para una directora

Hace unas semanas adelantábamos el suculento contrato que Patty Jenkins tenía sobre la mesa para situarse como directora de 'Wonder Woman 2'. Finalmente se confirmó la rúbrica de dicho acuerdo para seguir adelante en la taquillera saga de cómic de DC. Con lo que además se convertirá en la directora mejor pagada de Hollywood, al equipararse su remuneración a la de otros compañeros de profesión como Zack Snyder.

12 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

Desde que la película 'Wonder Woman' se situara como una de las revelaciones del año, los fans han estado esperando noticias al respecto de su continuación. Ahora Patty Jenkins está confirmada oficialmente como directora



Un nuevo contrato que equipara sus cifras conn Zack Snyder en cuanto a ingresos por dirección y de paso la sitúa como la directora mejor pagada de Hollywood.



Por lo general un director de una superproducción de cómic de Hollywood suele obtener cerca de tres millones de dólares. En el caso de Zack Snyder el estudio le pagó 10 millones más un diez por ciento de los beneficios de taquilla. Ingresando un 20 por ciento como adelanto más un 60 durante el rodaje y el 20 por ciento restante tras el fin de rodaje y estreno. En el caso de Patty Jenkins sus cifras se sitúa en márgenes similares.





La secuela de Wonder Woman, por ahora titulada 'Wonder Woman 2', ya tiene marcado su estreno en cines. Concretamente queda para el 13 de diciembre de 2019.



Lo último que supimos del argumento de la secuela situaba la trama en los años ochenta del siglo pasado. Y ubicándose en los Estados Unidos. Queda por ver el modo en el que el actor Chris Pine engranará dentro del proyecto, cuyo rodaje comenzaría en torno a finales del próximo año 2018.