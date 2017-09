Hellboy 3: Daniel Dae Kim reemplaza a Ed Skrein tras el escándalo de blanqueamiento

El actor Ed Skrein salió del reparto de la película 'Hellboy 3' montando un gran escándalo, asegurando que su salida estaba debida a no querer "blanquear" el personaje que se le había asignado. Ahora el estudio decide dar marcha atrás y contrata al actor de raíces coreanas Daniel Dae Kim.

12 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

El actor Ed Skren dejó tirados a los responsables de la película 'Hellboy 3' tras haber sido elegido para ocupar un papel de relevancia en el filme. Concretamente su pretexto que utilizó fue el haber dicho sí al papel sin informarse de los detalles de su personaje, el cual resulta cuenta con orígenes asiáticos (concretamente mezcla japonés y estadounidense). Algo que para Skrein es totalmente inconcebible. Daniel Dae Kim llega para satisfacer las necesidades de lo políticamente correcto en Hollywood



No es la primera vez que se cambia el color de piel o la raza de un personje de ficción en su llegada al cine. Como ejemplo tenemos a Scarlett Johansson protagonizando 'Ghost in the Shell' o Idris Elba dentro de la mitología nórdica de 'Thor'.



Aunque verdaderamente podríamos tener una desavenencia salarial de última hora entre Ed Skrein y Lionsgate Entertainment. Diferencias que fueron tapadas con esta reciente epifanía de contexto racial del actor.



Uno de los guionistas de 'Hellboy 3', Mike Mignola, habló sobre el planteamiento de la película en sus inicios. Continuando con el planteamiento inicial de la saga de Guillermo del Toro, es decir, marcando una continuación del argumento. Aunque finalmente se optó por un reinicio para una de las adaptaciones de cómic más llamativas del auge del género. La primera vez que Hellboy apareció en los comics fue en el año 1993. Se trata de un personaje sumamente pintoresco. Es un demonio que fue invocado por las fuerzas ocultistas del ejército Nazi pero que en último término fue rescatado por los aliados, quedando desde su infancia bajo cuidado del Profesor Trevor Bruttenholm. Para después unirse al Bureau de defensa paranormal, combatiendo contra las fuerzas del mal que acosan a la humanidad.