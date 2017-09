The Batman: Joe Manganiello está fuera de la película de Matt Reeves

El actor Joe Mangeniello fue presentado por Ben Affleck como Deathstroke. Un personaje de alto impacto dentro del universo DC que ahora quedaría de nuevo reducido a la televisión después de la llegada de Matt Reeves a la dirección.

12 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

Joe Manganiello ya no seguirá siendo Deathstroke en el universo cinematográfico DC. Al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones del equipo técnico encargado de llevar adelante el filme dirigido por Matt Reeves.



El cineasta Matt Reeves se encarga de la dirección The Batman contando con Ben Affleck al frente del personaje de Batman (después de aparecer en 'Batman Vs Superman' y de 'La Liga de la Justicia').



Hace unas semanas el propio actor dejaba entrever que estaba próximo a su salida del proyecto 'The Batman', en un principio a causa de los problemas y retrasos dentro del rodaje.



Los dos próximos títulos de DC para el año 2017 son 'La Liga de la Justicia' y 'Wonder Woman'. Dos cintas de impacto. La primera por ser el debut de la saga de grupo y la segunda por marcar otro debut: el inicio de las andanzas de la poderosa amazona interpretada por Gal Gadot.