Hellboy 3: Daniel Dae Kim defiende que las adaptaciones respeten a los personajes asiáticos

El actor Daniel Dae Kim llegó al reparto de 'Hellboy 3' para dar vida al personaje de Ben Daimio, asiático en su origen en el cómic. Algo que parecía inasumible para Ed Skrein, quien dejó el papel justificando por ello su salida. Ahora Dae Kim (quien no se quejó de que Idris Elba interpretara al personaje nórdico en Heimdal en Thor) agradeció que "se respetara a los personajes asiáticos en el cine".

14 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

Parece que lo políticamente correcto se sitúa con cada vez más fuerza en Hollywood. Si llovieron críticas porque Scarlett Johansson interpretara a la protagonista de la adaptación del manga 'Ghost in the Shell', después llevó Ed Skrein y montó todo el revuelo del mundo por haber sido elegido para dar vida a un personaje asiático (excusa como cualquier otra para abandonar una película cuyo contrato ya estaba firmado).



El cambio de color de piel, raza u origen no es algo nuevo en Hollywood, pero parece que depende de para qué caso, se puede utilizar como ariete para uno u otro fin.



Daniel Dae Kim se mostró agradecido por la decisión de Ed Skrein (gracia a él podrá hacer algo más que series de televisión o acudir a convenciones de 'LOST'). Además aprovechó para apuntillar que "los personajes asiáticos tienen que ser interpretados por asiáticos".



"Estoy muy emocionado de confirmar que me he unido oficialmente al elenco de Hellboy. Hoy comenzamos el rodaje y estoy dando vida al personaje de Daimio, junto a nuestro elenco de tran talento, encabezado por David Harbour, y el director, Neil Marshall.



Me gustaría agradecer a los productores y, en particular, Ed Skrein por defender la noción de que los personajes asiáticos deben ser interpretados por asiáticos o asiáticos. no podría haber abordado el asunto con más elegancia.



Hace tiempo se habló con fuerza de la posibilidad de un James Bond negro, con Idris Elba como principal candidato. Sin duda una gran idea que resultaría refrescante. Tal vez ahora esta nueva corriente "racialmente estricta" impida que en el futuro, por ejemplo, Will Smith pueda dar vida de nuevo a Deadshoot en 'Escuadrón Suicida 2'.