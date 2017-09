The Batman: Matt Reeves a punto de abandonar la dirección de la película

El cineasta Matt Reeves es el director asignado para la película 'The Batman'. Aunque su salida del filme podría ser inminente por diferencias creativas con los productores además de con el protagonista -hasta ahora- Ben Affleck.

17 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

El cineasta Matt Reeves se encarga de la dirección The Batman contando con Ben Affleck al frente del personaje de Batman (después de aparecer en 'Batman Vs Superman' y de 'La Liga de la Justicia'). Aunque ese puesto estaría en el aire tras las últimas diferencias con los responsables del estudio.



Unas complicaciones que se suman a las derivadas de otra posible salida: la de Ben AFfleck, quien no ejercería como protagonista dentro de la película monográfica, ubicando su argumento fuera de la línea argumental de DC desde 'El Hombre de Acero' o pasando por 'Batman Vs Superman'.



Otro cambio de relevancia dentro del proyecto fue la salida del actor Joe Manganiello, quien estaba asignado al papel de Deadhstroke cuando Ben Affleck ejercía como director oficioso.