Wonder Woman: Adrianne Palicki cree que su serie fallida fue una gran oportunidad

La actriz Adrianne Palicki habló sobre su paso por el personaje de Wonder Woman, el cual interpretó fugazmente en un episodio piloto que ni tan siquiera llegó a estrenarse. Reconoce que en un principio se sintió devastada, pero ahora reconoce la experiencia como una gran oportunidad.

19 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

Adrianne Palicki habló de nuevo acerca de su paso por el personaje de Wonder Woman. En una serie de televisión cuyo camino ni tan siquiera llegó a arrancar más allá de un piloto cancelado por la cadena antes de estrenarse: "Tengo un gran recuerdo de mi paso por el personaje de Wonder Woman, fue una de las mejores experiencias en mi carrera profesional".



"En un principio me sentí devastada por la cancelación, pero después reflexioné y me di cuenta de lo bueno que fue. Me pagaron por correr por Hollywood Boulevard con ese traje tan alucinante" (en relación a las escenas de acción filmadas para el episodio piloto).



Recordemos que el personaje de Wonder Woman fue confirmado para aparecer dentro del metraje de 'Batman Vs Superman', aunque ahora interpretado por Gal Gadot. Después se estrenó 'Wonder Woman', película individual de gran éxito y rédito de taquilla para el estudio. Afianzando su continuación.