Wonder Woman 2: Patty Jenkins no quiere escenas postcréditos para sus películas

La directora Patty Jenkins habló sobre las escenas postcréditos tan habituales en producciones de cómic como las de Marvel. Si bien se mostró sumamente refractaria a contar con ellas en sus producciones, como por ejemplo 'Wonder Woman' o en su secuela.

19 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

La cineasta Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman', no quiere saber nada de escenas postcréditos en sus películas. "No siempre estoy confirme con las escenas que aparecen después de los títulos de crédito. Creo que tiene sentido si las películas tienen muchas similitudes entre ellas. Pero en este caso no veo una lógica que nos lleve a ello", comentó en un encuentro con los medios.



Por lo que por ahora descarta la presencia de una escena así en el metraje de 'Wonder Woman 2', producción que continuará con el argumento (exitoso argumento) que inició con su película estrenada durante la época estival del año 2017.



No es la primera directora que se muestra en contra de las escenas postcréditos que enlazan con otras películas de un mismo universo. Alan Taylor, responsable de 'Thor 2' también se mostró disconforme con la inclusión de una escena así que enlazara con la película 'Guardianes de la Galaxia'. Opinando que había una gran diferencia entre ambas.



Desde que la película 'Wonder Woman' se situara como una de las revelaciones del año, los fans han estado esperando noticias al respecto de su continuación. Ahora Patty Jenkins está confirmada oficialmente como directora. También tenemos Dave Callaham como co-guionista del filme. Responsable de las historias de 'Godzilla' o de la última versión de 'El Hombre Lobo'.