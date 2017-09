Star Wars Episodio 8: El primer tráiler completo se retrasa hasta finales de octubre

Cuando el estreno en cines de la película 'Star Wars Episodio 8' se encuentra a apenas unos meses, aún no hemos podido ver su primer tráiler completo. Esperado para el pasado Force Friday, y antes incluso dentro de la Comic Con 2017. Ahora se anuncia su salida para finales de octubre, es decir, a poco más de un mes de su estreno en cines. Con lo que LucasFilm y Disney cambia de estrategia promocional para la saga espacial creada por George Lucas.

19 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

Continúan las novedades dentro del universo de acción de Star Wars. Si bien ahora es con el anuncio del lanzamiento del primer tráiler completo de 'Star Wars Episodio 8'. Situado para el mes de octubre. Concretamente a finales del próximo mes. Con lo que la puesta de largo del adelanto completo se demora cerca de medio año respecto a lo sucedido con el anterior episodio de la saga, el séptimo, dirigido por JJ Abrams.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



Una sinopsis que llegará apoyada por lo que deparará el primer tráiler oficial completo. Con dos minutos de algunas de las escenas más esperadas dentro de la producción del extenso y rentable universo de ciencia ficción y aventuras desarrollado inicialmente hace casi cuatro décadas por George Lucas (a día de hoy totalmente fuera del proyecto).