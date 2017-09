Thor 3: Su director se encargará de Akira

El director de la película 'Thor 3 Ragnarok', Taika Waititi, se encuentra en negociaciones finales para dirigir la versión cinematográfica del popular manga Akira. Un proyecto que lleva en desarrollo desde hace varios años. Ahora parece que Warner Bros tiene la firme intención de poner en marcha la adaptación.

20 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

Después de muchos comentarios parece ser que la adaptación de 'Akira' está en marcha. El nombre del director Taika Waititi, cineasta responsable de 'Thor 3 Ragnarok', se sitúa ahora como el responsable de llevar a buen puerto la dirección de la citada adaptación.



Taika Waititi tiene a la vista una "dramedia" bélica sobre la Segunda Guerra Mundial, pero más allá no cuenta con trabajos significativamente importantes que puedan impedir desarrollar la agenda prevista para 'Akira'.



El actor Leonardo DiCaprio sigue adscrito como productor de la adaptación, mediante su compañía Apian Way. Si bien no está claro que el guión sobre el que se base el filme sea el desarrollado en su día por Gary Whitta (El Libro de Eli).



Tampoco hay datos concretos acerca del reparto principal. Aunque no sería extraño contar con novedades en cuestión de pocas semanas, de cara al arranque de la producción.