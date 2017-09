X MEN Fénix Oscura: Daniel Cudmore regresa a la saga como Coloso

El actor Daniel Cudmore, quien interpretó a Coloso en la saga original X MEN -y fue reemplazado en 'Deadpool'- retorna a la misma para la continuación de la misma con 'X MEN Fénix Oscura', actualmente con su rodaje viviendo sus últimas fases y con la actriz Sophie Turner al frente del papel principal de Jean Grey (Fénix).

20 de septiembre de 2017 - Alberto Campos

La película X MEN Fénix Oscura sigue cobrando forma y ya no hay dudas acerca del punto de enlace con el argumento de la saga principal X MEN. Situando ahora al actor Daniel Cudmore en el papel de Coloso. La última vez que le vimos en dicho rol fue dentro del metraje de 'X MEN Días del Futuro Pasado' (más allá de su cameo dentro de 'X MEN Apocalipsis', también dirigida por Bryan Singer). Ahora retorna para la continuación de la saga.



Recordemos que Cudmore decidió no participar en 'Deadpool' a causa de no contar escenas sin captura de movimiento, o al menos eso trascendió desde fuentes de producción.



El argumento de la película 'X MEN Apocalipsis' se presentaba así: Desde los albores de la civilización, fue adorado como un Dios. Apocalipsis, el primer y más poderoso mutante del universo X MEN de Marvel, acumuló los poderes de muchos otros mutantes, convirtiéndose en inmortal e invencible. Al despertar después de miles de años, está desilusionado con el mundo que se encuentra y recluta a un equipo de mutantes de gran poder, entre ellos Magneto (personaje interpretado de nuevo por el actor Michael Fassbender), para limpiar la humanidad y crear un nuevo orden mundial, sobre el cual él reinará. A medida que el destino de la Tierra se pone en juego, Raven (Jennifer Lawrence, Mística, en un papel que interpreta por tercera vez) con la ayuda del Profesor X (con el actor James McAvoy al frente) tiene que llevar a un equipo de jóvenes X MEN para detener a su mayor enemigo y salvar a la humanidad de la destrucción total.



Por ahora el estreno en cines de la película 'X MEN Fénix Oscura' se sitúa en el próximo 2 de noviembre de 2018. Por lo que su proceso de rodaje podría comenzar en torno al próximo mes de septiembre.



Contando con la actriz Sophie Turner en el papel protagonista, tras su debut en el universo X MEN con 'X MEN Apocalipsis'. Tal vez también contando con más títulos en su futuro dentro de las adaptaciones de cómic.