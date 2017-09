Lobezno 3: Se desmiente totalmente el reinicio de la saga

Cuando el cineasta Matthew Vaughn hablaba sobre la posibilidad de rodar una precuela de Lobezno, es decir, un reinicio tal vez no tenía en mente la opinión del estudio. O al menos no pensaba desarrollarla a corto plazo, puesto que siguiendo la línea actual no habrá nada parecido a la vista.

21 de septiembre de 2017 - Alberto Campos

Desde 20th Century Fox, propietario de la licencia de Marvel correspondiente al universo X MEN, no hay planes de reiniciar a Lobezno a corto plazo. Después de los acontecimientos de 'Lobezno 3', con el final de Hugh Jackman al frente del personaje.



Sobre todo con argumentos como los de 'X MEN Fénix Oscura' en pleno desarrollo así como el lanzamiento de 'X MEN Nuevos Mutantes'. En ninguna de ellas encajaría un nuevo lobezno, y por ahora tampoco hay planes de llevar adelante sagas monográficas con el personaje en cuestión -ni con otro del universo X MEN-.



Si bien la cinta de James Mangold contará con el apoyo del estudio para la carrea a los Oscar 2018. Lo que supondrá un gran apoyo comercial y de promoción para última entrega monográfica de las andanzas de Logan.



Mientras tanto habrá que esperar hasta conocer las nominaciones de los Oscar 2018, situada el próximo 23 de enero de 2018.