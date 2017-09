La Liga de la Justicia: No contará con versión extendida sin censura

La película de cómic 'La Liga de la Justicia' no contará con una posterior versión extendida. Tal y como sucediera con 'Batman Vs Superman', así como con otros proyectos del universo DC. Lo que veremos en cine será la única versión a estrenarse.

25 de septiembre de 2017 - Alberto Campos

Hace unas semanas surgía el rumor acerca de una posible versión extendida d ela película 'La Liga de La Justicia', la cual vería la luz en su versión doméstica, o incluso en un debut cinematográfico prematuro. Aunque finalmente parece que dicha versión extendida no será una realidad.



Recientemente llegaron las primeras críticas derivadas de los pases con público. Lo que significó un fuerte espaldarazo para la producción dirigida en primera instancia por Zack Snyder y posteriormente por Joss Whedon. "Épica, y memorable. Es una verdadera obra maestra dentro de su argumento principal". Otro de los puntos importantes es sobre el personaje de mayor relevancia. Situando a Wonder Woman como una de las revelaciones de mayor impacto en el argumento.



El estreno en cines de 'La Liga de la Justicia' está previsto para el próximo mes de noviembre. Tras un buen número de retrasos en el calendario así como con un cambio de director. Situando a Joss Whedon reemplazando a Zack Snyder.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.