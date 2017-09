Wonder Woman: James Cameron cree que el personaje se presentó como un objeto sexual

El cineasta James Cameron sigue cargando duramente contra la película 'Wonder Woman' dirigida por Patty Jenkins. Situando al personaje interpretado por Gal Gadot como un rol totalmente objetivado y fuera de contexto en la actualidad social.

27 de septiembre de 2017 - David Ackerman

Para James Cameron la película 'Wonder Woman' fue un fracaso desde el punto de vista del avance de los derechos de la mujer.



"Me quedaré únicamente con ver a una señorita de Israel llevando una especie de traje ajustado, un bustier. Es absolutamente hermosa. Para mí eso es todo. Ya teníamos a Rachel Welch haciendo cosas así en los años sesenta. En cambio el personaje de Linda Hamilton fue sumamente diferente, avanzado a su tiempo en el año 1991".



Así de contundente se mostró al respecto de las polémicas surgidas sobre la cinta 'Wonder Woman', uno de los mayores éxitos del género de acción de cómic de los últimos años.



James Cameron apuntaló sus comentarios dejando claro que Wonder Woman fue presentada como un objeto sexual. Eclipsando cualquier otra motivación con su aspecto sin nada más que ofrecer.



James Cameron está actualmente rodando la película 'Avatar 2', así como las dos entregas siguientes.