Wonder Woman: Lynda Carter carga contra James Cameron por sus críticas a la película

La película 'Wonder Woman' está generando un gran revuelo después de las duras declaraciones de James Cameron contra la producción dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot.

29 de septiembre de 2017 - David Ackerman

Para el director de cine James Cameron la película 'Wonder Woman' fue un fracaso desde el punto de vista del avance de los derechos de la mujer. "Me quedaré únicamente con ver a una señorita de Israel llevando una especie de traje ajustado, un bustier.



Es absolutamente hermosa. Para mí eso es todo. Ya teníamos a Rachel Welch haciendo cosas así en los años sesenta. En cambio el personaje de Linda Hamilton fue sumamente diferente, avanzado a su tiempo en el año 1991". Unas duras declaraciones que ahora han sido respondidas por Lynda Carter.



"Tal vez usted no entiende el personaje. Yo sin duda sí lo entiendo, como todas las mujeres. Somos más que la suma de nuestras partes. Sus malditos golpes contra una brillante directora, Patty Jenkins, son una muy mala idea", comentó Lynda Carter. "Es una película perfecta. Gal Gadot está genial. Lo sé, Señor Cameron, porque he personificado ese personaje durante más de cuarenta años. Así que PARE".



James Cameron tiene actualmente entre manos el rodaje de 'Avatar 2' así como otras continuaciones de la saga. Por su parte 'Wonder Woman' se sitúa como una de las producciones más taquilleras del año 2017.