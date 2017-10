La Liga de la Justicia: Nueva imagen de grupo antes de la batalla

Continúan las novedades de la película 'La Liga de la Justicia' contando con varios de los personajes de mayor impacto del universo DC. Ahora podemos ver una nueva imagen de cara al estreno de su próximo tráiler oficial.

3 de octubre de 2017 - David Ackerman

La película de acción y aventuras de cómic 'La Liga de La Justicia' se sitúa como el primer capítulo de la saga de grupo de DC. Ahora es el momento de ver una nueva imagen con varios de sus protagonistas. Wonder Woman, Aquaman, Flash y Cyborg. Dentro de una de las tramas de mayor impacto del género.



Todo tras la llegada de las primeras críticas que están llegando la sitúan como una de las cintas de mayor calidad del año dentro del género. Además también la ubican como un todo un acierto dentro de los desarrollos de Warner y DC.



"Épica, y memorable. Es una verdadera obra maestra dentro de su argumento principal". Otro de los puntos importantes es sobre el personaje de mayor relevancia. Situando a Wonder Woman como una de las revelaciones de mayor impacto en el argumento. El estreno en cines de 'La Liga de la Justicia' está previsto para el próximo mes de noviembre. Tras un buen número de retrasos en el calendario así como con un cambio de director. Situando a Joss Whedon reemplazando a Zack Snyder.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.