Escuadrón Suicida: Jared Leto no vio la película

El actor Jared Leto dio vida a un Joker sumamente controvertido dentro de la película 'Escuadrón Suicida'. Un personaje de cómic de gran impacto y muy llamativo en todas las versiones que se recuerdan. El actor habló acerca de su interpretación y sorprendió al reconocer que no vio la película.

3 de octubre de 2017 - David Ackerman

Jared Leto no vio su personaje dentro de la película 'Escuadrón Suicida'. Así lo reconoció. Para el músico y actor, en ocasiones no es positivo ver sus propias películas puesto que "puedes ser propenso a repetirlo en cierto modo", con lo que "se pierde frescura en cada uno de sus papeles".



Jared Leto no se tiene que preocupar por el resultado de su trabajo en 'Escuadrón Suicida', ya que cuenta con el total apoyo del director David Ayer. El cineasta mostró su total apoyo a Jared Leto, valorando muy positivamente sus cualidades como actor y de cara al personaje de Joker. Un personaje que repetirá, a buen seguro, dentro de la secuela en ciernes.



El argumento de la película 'Escuadrón Suicida' se presenta así: Sienta bien ser malo… Junta a un equipo con los Súper Villanos encarcelados más peligrosos del mundo, equípales con el arsenal más poderoso a disposición del gobierno y envíales a una misión para derrotar a una entidad enigmática e insuperable.



La oficial de la inteligencia estadounidense Amanda Waller decidió que sería suficiente con un grupo secretamente convocado de individuos disparatados y despiadados que no tengan nada que perder. Sin embargo, cuando se den cuenta de que no han sido elegidos para tener éxito, sino por su patente culpabilidad cuando inevitablemente fracasen, ¿se decidirá el Escuadrón Suicida a morir joven o elegirán el "sálvese quien pueda"?



El potente reparto principal del filme dirigido por David Ayer ofrece nombres como los de Will Smith, Jaime FitzSimons, Ike Barinholtz, Margot Robbie, Christopher Dyson, Bambadjan Bamba, Viola Davis, Ted Whittall, David Harbour, Robin Atkin Downes, Robert B. Kennedy, Billy Otis, Shailyn Pierre-Dixon, Jared Leto, James McGowan, Jim Parrack, Derek Perks, Common, Jai Courtney y Ezra Miller.