Ghost in the Shell: Su secuela sigue en marcha a pesar de todo

Hace unas semanas informábamos sobre las pretensiones de la actriz Scarlett Johansson para llevar adelante el argumento de la secuela de 'Ghost in the Shell'. Una adaptación del popular manga japonés que no generó demasiadas filias entre los fans, la crítica o la taquilla.

3 de octubre de 2017 - Xavi Andrade

Los resultados de la película 'Ghost in the Shell' fueron considerados como desastrosas. Se trata sin duda de un mal titular para las adaptaciones de argumentos procedentes del manga en general y para Scarlett Johansson en particular, puesto que se hablaba de la puesta en marcha de una nueva saga de acción con ella como protagonista. Otra más a su extensa carrera en Hollywood.



Aunque recientemente la actriz Scarlett Johansson se sitúa como la principal impulsora de una posible secuela de acción con su puesta en marcha den próximos meses. Una secuela que continúa en marcha a día de hoy. Al menos según fuentes del estudio.



Una continuación que no tiene director por ahora, ya que en la agenda de Rupert Sanders no cuenta con el titular en su agenda de trabajo.



Dirigida por Rupert Sanders, el reparto principal de la primera entrega de 'Scarlett Johansson' está encabezado por Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Beat Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Kaori Momoi, Rila Fukushima, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara y Tuwanda Manyimo.