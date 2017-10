The Babysitter: Primer tráiler con la comedia de terror de Netflix

Llega el primer tráiler de la película The Babysitter, situad como una comedia de terror producida por Netflix contando con McG como director. Además de ofrecer un reparto joven con nombres como el de Bella Thorne, Hana Mae Lee o Samara Weaving.

4 de octubre de 2017 - David Ackerman

El argumento de 'The Babysitter' se presenta así Cole se queda despierto más tarde de la cuenta y descubre que su niñera forma parte de una secta satánica, dispuesta a lo que sea para que no los delate.



Su estreno dentro de la plataforma Netflix tendrá lugar el próximo 13 de octubre. Momento en el que podremos disfrutar del metraje de la producción dirigida por McG.



Netflix continúa así produciendo títulos verdaderamente interesantes, tal y como queda patente con sus diferentes largometrajes y series de televisión destinadas a la distribución mediante su propia plataforma.



Samara Weaving, actriz protagonista de 'The Babysitter', está presente en otros títulos con tintes de género fantástico, como por ejemplo en la producción 'The Monstartruck'.