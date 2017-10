Fast and Furious 9: James Wan no volverá a la dirección de la nueva entrega

La película 'Fast and Furious 9' está generando muchos titulares en las últimas semanas. Ahora además hay un nombre que queda fuera dentro de la bajara de candidatos para la dirección, cuando James Wan se ubica fuera de la órbita del universo Fast and Furious.

6 de octubre de 2017 - David Ackerman

El rodaje de la película de acción 'Fast and Furious 7' fue sumamente complejo e intenso para todo el equipo y el director James Wan. Con lo que decidió dejar atrás su andadura a pesar de las grandes ofertas recibidas por el estudio para seguir adelante.



Finalmente la película 'Fast and Furious 8' quedó en manos de F Gary Gray, contando con un gran éxito de taquilla pero no el esperado en un principio dentro de las previsiones del estudio.



El actor James Wan está actualmente en el rodaje de la película 'Aquaman', y tiene abierto su futuro profesional después de la entrega monográfica del universo DC. Aunque todo apunta que no volverá al pusto para la novena película. El estudio habla de Justin Lin, precursor de las primeras cintas de la popular saga de acción.



Mientras tanto la película Fast and Furious 9 sigue adelante aunque ahora quedando detrás del primer spinoff protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.