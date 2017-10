La Liga de la Justicia: Tyrese Gibson también podría perder el papel de Linterna Verde

El actor Tyrese Gibson era uno de los candidatos para el papel de Linterna Verde dentro del universo cinematográfico DC. Sin embargo sus recientes declaraciones contra Dwayne Johnson, Black Adam dentro del mismo universo de cómic, sitúan su papel como sumamente inestable.

7 de octubre de 2017 - Xavi Andrade

Después de que la nueva película de la saga Fast and Furious fue pospuesta hasta el año 2020 a causa del impulso a la película monográfica sobre el personaje de Dwayne Johnson, el actor Tyrese Gibson encabezó una serie de comentarios negativos sobre el aplazamiento.



Lo que derivó en que en un principio Gibson podría quedar fuera de la película 'Fast and Furious 9'.



Ahora además también podría esta fuera de toda película de DC, al estar relevado al frente del personaje de Linterna Verde. En el cual se le asociaba desde hace meses.



Dwayne Johnson es uno de los actores de mayor éxito en la taquilla de cine de los Estados Unidos en la actualidad. Su poder a la hora de negociar con los estudios resulta prácticamente incontestable. Por lo que no sería extraño que Tyrese Gibson viera mermadas sus posibilidades en Hollywood a causa de estas últimas discrepancias.