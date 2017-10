La Liga de la Justicia: Cyborg y Aquaman en nueva imagen de la película

Llega una nueva imagen de la película 'La Liga de la Justicia'. Con dos de sus personajes principales. Cyborg, interpretado por Ray Fisher y Aquaman, con Jason Momoa encargado de darle vida.

9 de octubre de 2017 - David Ackerman

Estrenamos una nueva imagen de la película de cómic 'La Liga de La Justicia'. Una instantánea que llega después de los últimos tráilers oficiales del filme de acción y aventuras de cómic.



Con este planteamiento no hay duda de que estamos ante uno de los proyectos de mayor impacto de la temporada. De cara al futuro del sello de cómic.



La sinopsis de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.