La Liga de la Justicia: Wonder Woman en nueva imagen de la película

Llega una nueva imagen de la película 'La Liga de la Justicia'. Contando con el personaje femenino de mayor impacto dentro de las adaptaciones de cómic en los últimos años, así como la primera en tener su propia película monográfica -incluyendo el espectro de personajes de DC y Marvel-.

10 de octubre de 2017 - Xavi Andrade

Presentamos una nueva imagen de la película de acción de cómic del sello DC 'La Liga de La Justicia'. Contando con la actriz Gal Gadot al frente del personaje principal de Wonder Woman, Diana Prince, tras su debut en la saga monográfica con su película individual dirigida por la cineasta Patty Jenkins.



La sinopsis de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.