La Liga de la Justicia: Nuevo spot extendido con la presentación de todos los personajes

Llega un nuevo spot extendido de la película 'La Liga de la Justicia'. Contando con los principales nombres del argumento dirigido por Zack Snyder y Joss Whedon. De cara al arranque de la promoción final de cara a su próximo estreno en cines en todo el mundo en el mes de noviembre.

10 de octubre de 2017 - David Ackerman

Estrenamos un nuevo spot extendido de la película de cómic 'La Liga de La Justicia'. Un vídeo con todos los personajes del grupo de superhéroes de DC. Con Wonder Woman, Batman, Aquaman, Cyborg, Flash y Superman.



La película, dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon, se ubica como el arranque de la saga de grupo de DC. Dentro de los próximos proyectos del estudio.



La sinopsis de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.