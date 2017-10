Wonder Woman: James Cameron no habló con Patty Jenkins tras sus críticas

El cineasta James Cameron cargó duramente acerca de la película 'Wonder Woman'. Situando el personaje principal interpretado por Gal Gadot como un estereotipo que degradaba a las mujeres. A pesar del revuelo y los comentarios, Cameron no se dirigió directamente a la cineasta para explicarle su punto de vista.

11 de octubre de 2017 - David Ackerman

Para James Cameron la película 'Wonder Woman' fue un fracaso desde el punto de vista del avance de los derechos de la mujer. "Me quedaré únicamente con ver a una señorita de Israel llevando una especie de traje ajustado, un bustier. Es absolutamente hermosa. Para mí eso es todo. Ya teníamos a Rachel Welch haciendo cosas así en los años sesenta. En cambio el personaje de Linda Hamilton fue sumamente diferente, avanzado a su tiempo en el año 1991".



Con esos comentarios James Cameron abrió un gran revuelo con, a fin de cuentas, una compañera de profesión. Sin embargo no se dirigió a ella directamente. Patty Jenkins reconoció no habar hablado con James Cameron desde que se dirigiera como lo hizo hacia su trabajo en la dirección de 'Wonder Woman'.



James Cameron está actualmente rodando la película 'Avatar 2', así como las dos entregas siguientes.