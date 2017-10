Wonder Woman: Dobló sus resultados estimados en taquilla

La película 'Wonder Woman' terminó su andadura en los cines de todo el mundo doblando los datos cosechados estimados inicialmente por el estudio. Un gran dato para el futuro de la saga individual ubicada dentro del universo DC.

11 de octubre de 2017 - David Ackerman

Desde que la película 'Wonder Woman' se situara como una de las revelaciones del año, los fans han estado esperando noticias al respecto de su continuación. Tras confirmarse oficialmente a la directora Patty Jenkins repetiría en el puesto convirtiéndose en la mejor pagada de Hollywood.



Algo que se da por sentado si tenemos en cuenta que la producción consiguió doblar los datos estimados en un principio por el estudio dentro de sus previsiones más conservadoras.



Con más de 840 millones de dólares en la taquilla mundial, divididos casi a partes iguales entre lo obtenido dentro y fuera de los Estados Unidos.



La secuela de Wonder Woman, por ahora titulada 'Wonder Woman 2', ya tiene marcado su estreno en cines. Concretamente queda para el 13 de diciembre de 2019.



Lo último que supimos del argumento de la secuela situaba la trama en los años ochenta del siglo pasado. Y ubicándose en los Estados Unidos. Queda por ver el modo en el que el actor Chris Pine engranará dentro del proyecto, cuyo rodaje comenzaría en torno a finales del próximo año 2018.