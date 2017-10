Akira: El director de Thor 3 favorito para el puesto contando con actores asiáticos

El proyecto de adaptar 'Akira' al cine cobra nueva fuerza. Ahora Taika Waititi, director del próximo estreno de 'Thor 3 Ragnarok', se sitúa como firme candidato para hacerse cargo del filme. Además también se adelanta que se contará con actores asiáticos para los personajes principales.

11 de octubre de 2017 - Mark Silverman

Después de muchos comentarios parece ser que la adaptación de 'Akira' está en marcha. El nombre del director Taika Waititi, cineasta responsable de 'Thor 3 Ragnarok', se sitúa ya como el elegido para el proyecto. Noticia que habrá que tomar con cautela puesto que el filme lleva años en el cajón de producción de varios estudios.



Un punto de interés sobre el filme es que contaría con actores asiáticos para los papeles principales. Dando así un giro a lo que se venía haciendo con cintas como 'Ghost in the Shell'. Filme que contó con Scarlett Johansson como protaognista.



El actor Leonardo DiCaprio sigue adscrito como productor de la adaptación, mediante su compañía Apian Way. Si bien no está claro que el guión sobre el que se base el filme sea el desarrollado en su día por Gary Whitta (El Libro de Eli).