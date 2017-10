Los Vengadores 3: Marvel cancela sus personajes patrocinados por empresa armamentística

El pasado New York Comic Con 2017 era el marco elegido por Marvel para presentar sus personajes patrocinados por la empresa armamentística Northrop Grumman. Una línea de personajes conocidos como NGEN, a los que veríamos junto a Los Vengadores en los cómics y muy posiblemente dentro de la saga cinematográfica. Finalmente las protestas de los fans y de diversos medios han hecho romperse el contrato.

Los cómics Marvel muestran una gran cantidad de violencia, de armas de alta tecnología e incluso múltiples razas alienígenas. Aunque el estudio propiedad de Disney tal vez fue demasiado lejos cuando aceptó el dinero de la poderosa contratista armamentística Northrop Grumman de cara a lanzar una nueva serie de cómics con unos personajes creados "adhoc" para la ocasión. Los cuales aparecerían junto a los emblemático Vengadores (los personajes más taquilleros del estudio cinematográfico dirigido por Kevin Feige).



El nuevo grupo que surgiría dentro del cómic STEM se tenía previsto presentar en la New York Comic Con 2017 dentro de uno de los actos más multitudinarios de la convención. Finalmente esos cómics no verán la luz y mucho menos los veremos dentro de los largometrajes del estudio.



La línea cruzada por Marvel con su suculento contrato con la contratista armamentística Northrop Grumman no fue del agrado de los fans. Recordemos que Northrop Grumman está en la lista de las diez empresas que mayores ingresos obtiene con la venta de material de guerra. Produciendo aviones, electrónica avanzada, misiles y buques de guerra.



En la parte superior podemos ver una de las imágenes promocionales del nuevo grupo de superhéroes que se uniría a Los Vengadores en una serie patrocinada por la compañía armamentística Northrop Grumman.



