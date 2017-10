Star Wars Episodio 8: Su tráiler fue el más visto del año 2017 en un día

La estrategia de Disney y LucasFilm de estrenar un único tráiler completo de la película 'Star Wars Episodio 8' surtió efecto y fue el más visto del año en el plazo de 24 horas. Con más de 120 descargas. Además con este nivel de audiencia queda patente el éxito del estudio en mantener en secreto el mayor número posible de detalles del argumento. Algo que no resulta sencillo con este tipo de proyectos de gran envergadura.

13 de octubre de 2017 - David Ackerman

Tras el exitoso estreno del nuevo tráiler de la película 'Star Wars Episodio 8', se confirmó el acierto de Disney y LucasFilm en su estrategia de lanzar un único tráiler completo de sus superproducciones.



Con más de 120 millones de descargas en apenas 24 horas, el tráiler completo superó en más de 20 millones el visionado del primer adelanto de la película, el cual se desarrolló dentro del reciente "Force Friday", es decir, el día de celebración Star Wars en todo el mundo.



Hasta ahora el estudio lanzaba entre dos y tres tráilers completos de sus principales superproducciones. Sin embargo ahora se prefirió concentrar el interés de los fans en apenas unas semanas del estreno comercial de la película.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



Como podemos ver, por ahora una sinopsis escuela a la espera de lo que acontezca en próximas fechas. Sobre todo con el estreno del nuevo tráiler mundial. Dentro de una película que mostrará un notable enfrentamiento entre algunos de los personajes más llamativos del género. Así como la llegada de interesantes novedades al metraje principal de la tercera trilogía. Un gran enfrentamiento que está llamado a su gran eclosión con la gran eclosión con el noveno y último capítulo de la tercera trilogía.