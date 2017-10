Amazon Studios despide a su presidente por presunto acoso sexual

Los escándalos de acosos sexuales sigue azotando Hollywood. Ahora es el turno de Amazon Studios, responsable de numerosas series de éxito, quien destituye a su presidente Roy Price, a causa de una serie de acusaciones de acoso sexual revelado por la productora Isa Dick Hackett.

13 de octubre de 2017 - David Ackerman

Amazon Studios, propiedad del gigante de la distribución y comercio electrónico, destituyó a su presidente Roy Price tras las revelaciones de presunto acoso sexual que han surgido en los últimos días. El escueto comunicado afirma que "Roy Price está en excrecencia con efectos inmediatos"



Su nombre se suma al de Harvey Weinstein, mega-productor de Hollywood que manejaba presupuestos de miles de millones de dólares durante décadas y que ahora quedó fuera de su propia compañía a causa de sendas acusaciones de abusos sexuales a varias actrices y modelos.



La destitución del director de Amazon Studios llega horas después de que la publicación THR mostrara una entrevista con la hija del escritor de ciencia ficción Philip K Dick, y que trabajó como productora de la serie The Man in the High Castle.



La productora declaró sentirse con fuerzas para denunciar a Roy Price tras las denuncias contra Harvey Weinstein. Los acosos se produjeron durante la pasada San Diego Comic Con cuando ambos se encontraban en un taxi de camino a la célebre convención de cómic y ciencia ficción.