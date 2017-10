La Liga de la Justicia: Jason Momoa revela importantes spoilers de la película y de Aquaman

El actor Jason Momoa acaba de hacer una serie de declaraciones en las que revela importantísimos spoilers de 'La Liga de la Justicia' y de 'Aquaman'. Revelando partes fundamentales del metraje de ambas cintas cuando incluso la segunda aún se encuentra en fase de rodaje.

14 de octubre de 2017

El actor Jason Momoa, Aquaman dentro del universo cinematográfico DC, acaba de emitir una serie de spoilers de gran impacto. Lo que a buen seguro no fue del agrado de los responsables del estudio.



SPOILERS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA Y AQUAMAN Jason Momoa comentó "Aquaman aún no es realmente Aquaman. Él no es el Rey de los Siete Mares. No llegamos realmente a eso hasta mi película en solitario, al final de ella. Realmente se ve una gran evolución en el crecimiento del personaje. Es un gran arco para Arthur Curry".



También apuntó que será muy duro para los fans que esperan verle con todo su poder. Y que lo verán cuando llegue su película en solitario, dirigida por James Wan.



"Él no cree en sí mismo, no sabe qué hacer con los poderes que tiene", continuó Momoa. "Él está pasando por una gran cantidad de pérdidas. Odia a los atlantes. El hecho de que la gente lo esté llamando 'Aquaman' en este momento, es algo que no soporta". Con estas palabras ¿significa esto que Ocean Master está a cargo de Atlantis?, parece algo bastante propio.