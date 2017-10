Escuadrón Suicida 2: Jared Leto no ve claro su retorno a la secuela

El actor Jared Leto dio vida a Joker dentro de la película 'Escuadrón Suicida'. Ahora además también habló sobre su presencia en el metraje de la secuela. Aunque aclaró que no tenía noticias sobre la misma.

16 de octubre de 2017 - Mark Silverman

La película 'Escuadrón Suicida 2' está en marcha aunque por ahora uno de sus actores, Jared Leto, reconoce no tener noticias sobre la misma. Joker estará también en el universo DC dentro de la nueva película monográfica que está en desarrollo y que tendría nada más y nada menos que a Todd Phillips en la dirección con Martin Scorsese en labores de producción y guión.



Jared Leto cree que la elección e Gavin OConnor como director de la secuela es una muy buena noticia para los fans. Sin embargo también aclara que por ahora no cuenta con datos acerca de su continuidad en la franquicia de DC.



El último candidato que sonó para dirigir la película Escuadrón Suicida 2 fue el del cineasta español Jaume Collet Serra, uno de los precursores de algunas de las cintas de acción más impactantes de los últimos años. Sin embargo será Gavin OConnor el responsable del proyecto.



Recogiendo así el testigo de David Ayer, quien dejó atrás la faceta de dirección para ubicarse como co-guionista además de dirigir 'Gotham City Sirens'.



Película que también está en el aire desde que cobrara fuerza el nuevo filme sobre Joker y Harley Quinn. Ahora además el rodaje se ubicaría a principios del año 2018, según palabras de Margot Robbie.



El estreno de 'Escuadrón Suicida 2' por ahora no está encuadrado dentro del calendario de Warner y DC, aunque no sería extraño que viera la luz en 2019, en torno al mes de mayo. Dentro de un planteamiento que sitúa al menos tres películas por año para el sello responsable de personajes como Batman o Superman.



La sinopsis de 'Escuadrón Suicida' se sitúa así: Sienta bien ser malo... Montar el equipo con los súper villanos más peligrosos del mundo, proporciona al Gobierno el arsenal más potente que nadie podría imaginar. Todo para enviarles a una misión para derrotar a una entidad enigmática e insuperable. La Oficial de Inteligencia estadounidense Amanda Waller determina que sólo este grupo secreto puede enfrentarse al nuevo objetivo, sobre todo porque se trata de personas prescindibles y sin nada que perder. Sólo cuando son conscientes que han sido elegidos por su culpabilidad, buscarán la determinación para morir en el intento o salir adelante a toda costa.