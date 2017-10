Escuadrón Suicida 2: Cara Delevingne no tiene noticias de la continuación

La película 'Escuadrón Suicida 2' se sitúa como una de las adaptaciones de cómic más esperadas de los últimos años. Ahora además tenemos declaraciones de una de sus protagonistas, la modelo y actriz Cara Delevingne, quien interpretara a la villana de la primera entrega.

16 de octubre de 2017 - David Ackerman

La película de acción y aventuras 'Escuadrón Suicida', es una de las producciones de mayor éxito de la pasada temporada dentro de las adaptaciones de cómic. Con su secuela ya en marcha, sus protagonistas se van posicionando y haciendo declaraciones al respecto de la presencia en la misma.



Aunque la modelo y actriz Cara Delevingne no estará en ella, tal y como comentó. Secuela de la cual parece no tener ningún tipo de noticia desde hace meses.



La actriz llegó hasta nuestros cines dentro de la película 'Valerian' dirigida por el cineasta Luc Besson.



El futuro de los personajes de 'Escuadrón Suicida' pasa por la cinta 'Gotham City Sirens', también con David Ayer en la dirección, o al menos de momento.



Además de abrir la puerta a un buen número de personajes de cómic de DC para el futuro del sello. Aunque ahora sabemos que su director, David Ayer, no estuvo muy contento con la elección del estudio para situar a la hechicera (interpretada por la actriz y modelo Cara Delevingne).