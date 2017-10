La Liga de la Justicia: El logo de Linterna Verde revelado gracias a The Big Bang Theory

El nuevo universo cinematográfico DC arrancó con la película 'Batman Vs Superman'. Contando con varios personajes de cara a la saga de grupo 'La Liga de la Justicia'. Además de presentar sus nuevos logos. Quedando en el aire la presencia de Linterna Verde, no mostrado por ahora en los tráilers. Ahora gracias a una imagen promocional de The Big Bang Theory tenemos lo que podría ser la filtración del nuevo logo y por lo tanto la confirmación de la llegada del integrante de la saga de grupo.

17 de octubre de 2017 - Mark Silverman

El estreno cinematográfico de la película 'La Liga de La Justicia' es uno de los más esperados del año 2017. Aunque por ahora no había presencia confirmada de uno de los personajes emblemáticos en el segmento de cómic, Linterna Verde.



Sin embargo ahora, y gracias a 'The Big Bang Theory', podemos ver el logo de Linterna Verde, inédito hasta la fecha junto al resto de emblemas de los personajes principales que integran el argumento de 'La Liga de la Justicia'.



La sinopsis principal de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.