Björk acusa de acoso sexual de forma velada a Lars von Trier

La cantante y actriz islandesa Björk denunció recientemente haber sufrido acoso sexual por parte de un director danés. Una acusación que vierte sin decir nombres pero que, si miramos su filmografía, el único cineasta de Dinamarca es el célebre precursor del movimiento Dogma Lars Von Trier. Una acusación que se suma a la lista de escándalos divulgados durante las últimas semanas a raíz del escándalo provocado por el caso de Harvey Weinstein.

17 de octubre de 2017 - David Ackerman

Björk utilizó su página de Facebook para denunciar el acoso sexual sufrido por "un director de cine danés". La islandesa afirma haberse decidido a denunciar tras la valentía mostrada por las mujeres que a su vez han denunciado al poderoso productor Harvey Weinstein, lo que provocó el despido de su propia compañía cinematográfica (Weinstein Company, heredera de Miramax), así como de la academia de Hollywood.



La cantante y actriz fue más allá "Me di cuenta de que es una cosa universal que un director puede tocar y acosar a sus actrices a voluntad, además de que la institución del cine lo permite".



Con todo Björk no dio nombre en su acusación, pero trabajó con Lars Von Trier en la película 'Bailar en la oscuridad', estrenada en el año 2000. Además, también denunció que el director en cuestión se encargó de "tejer una red de mentiras en el set de rodaje" para así tacharla de actriz problemática.



Algo que le tomó varios años para recuperarse, afirmó. Björk afirma que la historia se plasmó en la siguiente cinta producida por Lasr Von Trier, 'Dogville', estrenada en el año 2003.



Lars Von Trier no tardó en desmentir cualquier tipo de acusación. Declarando que se debe de recordar el gran conflictivo que fue el rodaje de 'Bailando en la oscuridad'. Dejándolo todo en "una enemistad manifiesta". Además se mostró sorprendido de que la denuncia llegara tantos años después.