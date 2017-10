Wonder Woman: Opta a ser la mejor película de los Oscar 2018

Parece que la próxima edición de los Oscar de Hollywood es la elegida por varios estudios para situar sus proyectos de adaptación de cómic en los premios máximos del cine. Ya se anunció la llegada de 'Lobezno 3' (Logan), ahora es el turno de 'Wonder Woman', protagonizada por la actriz Gal Gadot.

18 de octubre de 2017 - Mark Silverman

La película de acción de cómic 'Wonder Woman' se sitúa ahora en la carrera hacia los Oscar de Hollywood en su edición de 2018. La película dirigida por Patty Jenkins está ya oficialmente en la campaña para los Oscar 2018 dentro de las propuestas de Warner Bros.



'Wonder Woman' se convirtió en la primera película de cómic protagonizada por un personaje femenino. Recabando muy buenas críticas -por lo general- además de resultando un verdadero taquillazo dentro de la temporada de estrenos del año 2017.



Wonder Woman va para 15 de las 16 categorías "elegibles" de la película, incluida la Mejor Fotografía, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Película. La única categoría "elegible" para la que no se presenta la película es Mejor actor, y eso se debe a que Wonder Woman no tiene un actor principal; Chris Pine fue un actor secundario.





Junto a 'Wonder Woman', Warner también lanza sendas campañas promocionales para 'Dunkerque' o 'Blade Runner 2'.