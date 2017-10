La Liga de la Justicia: Nuevo cartel fanart con Armie Hammer como Linterna Verde

El personaje de Linterna Verde sigue muy presente entre los fans de cara al posible próximo debut dentro del metraje de 'La Liga de la Justicia', una cinta que llegará a las pantallas en cuestión de días. Un personaje sin confirmar hasta el momento pero que lleva contando con un buen número de candidatos desde hace meses. Uno de los últimos fue Amie Hammer, a quien precisamente podemos ver en un potente cartel fanart.

18 de octubre de 2017 - David Ackerman

El estreno cinematográfico de la película de acción 'La Liga de La Justicia' es uno de los más esperados del año 2017. Aunque por ahora no había presencia confirmada de uno de los personajes emblemáticos en el segmento de cómic, Linterna Verde. Si bien siguen los rumores al respecto, ahora podemos ver un potente cartel fanart con el actor Armie Hammer al frente del emblemático personaje.



La sinopsis principal de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor.



Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir esta nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes -Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash- puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.