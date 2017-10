IT Capítulo 2: La secuela tendrá una versión extendida

La película 'IT Capítulo 2' se sitúa como una de las secuelas de mayor impacto dentro del género de terror. Ahora en el planteamiento del proyecto ya se están dando unos puntos de interés. Como por ejemplo la ubicación de una versión extendida con más detalles que no entrarían en la distribución cinematográfica.

18 de octubre de 2017 - Mark Silverman

La película de terror 'IT' fue todo un éxito en su estreno mundial. Además recibió estupendas críticas. Todo apoya la puesta en marcha de su secuela. La cual contará con un presupuesto mucho mayor que el debut de reciente estreno.



Como era de esperar el argumento continuará 27 años después del primer enfrentamiento contra el terrible payaso Pennywise, descrito en el filme dirigido por Andy Muschietti. El estreno en cines de la secuela será la antesala de una versión extendida que, muy presumiblemente dentro de su distribución doméstica.



Si bien no hay fecha para el rodaje, el estreno ya se ubica en el próximo 9 de septiembre del año 2019. Suenan nombres -oficiosamente- como el de la actriz Jessica Chastain. Marcando el habitual lapso de dos años entre continuaciones.



El cineasta Andy Muschietti continuará en la dirección de la secuela, titulada por ahora IT Capítulo 2. El guión, según palabras del propio Muschietti, ya está escrito a falta un par de pinceladas de cara al inicio del rodaje. El material parte directamente de la obra del propio Stephen King.



Tras lustros de tranquilidad y lejanía una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre.