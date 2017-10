IT Eso: Terminará su carrera en cines superando los 700 millones en taquilla

La película de terror se aproxima hacia el desenlace de su andadura cinematográfica. Con una cifra que superaría los 700 millones de dólares de ingresos. Una cifra verdaderamente récord para una producción del género.

20 de octubre de 2017 - Mark Silverman

La película de terror 'IT' ya cuenta con una continuación en marcha dentro del calendario de Hollywood, con su rodaje situado a principios del próximo año 2018. Dentro de una de las adaptaciones de terror de Stephen King de mayor éxito de los últimos años.



Algo que no resulta de extrañar si tenemos en cuenta factores como el sólido material en el que se basa -una de las obras más célebres de Stephen King- así como en los excelentes resultados de taquilla. Cerrando su andadura cerca de los 700 millones de dólares en balance global.



Situándose así como una de las producciones más rentables del año 2017. Con casi el 55 por ciento de los ingresos cosechados dentro de las fronteras estadounidenses. Así como la película de terror más taquillera de la temporada.



La película de terror 'IT Eso' está protagonizada por el actor Bill Skarsgard (La serie Divergente: Leal, la serie de televisión de suspense y terror 'Hemlock Grove') en el papel del villano principal de la historia, Pennywise.