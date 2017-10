Fast and Furious 8: No consigue situarse en el primer puesto de la taquilla mundial de 2017

La película de acción 'Fast and Furious 8' es uno de los proyectos de mayor impacto dentro del género y en la taquilla mundial del año 2017. Cuando su andadura en cines llegó a su fin después un desembarco triunfal en el mercado asiático, la producción no consiguió, por muy poco, hacerse con el trono mundial. Aún en manos de 'La Bella y la Bestia'.

23 de octubre de 2017 - David Ackerman

Finalmente la película de acción 'Fast and Furious 8' no consiguió hacerse con el primer puesto del ranking de taquilla mundial por muy poco. Apenas 25 millones de dólares separaron a la producción protagonizada por Vin Diesel de superar los 1.263 millones de dólares conseguidos hasta la fecha por la película de Disney 'La Bella y la Bestia', con la actriz Emma Watson como protagonista.



'Fast and Furious 8' cuenta con nuevo director a cargo del proyecto, F Gary Gray, que recoge el testigo dejado por James Wan (responsable de la séptima entrega, y de paso la más taquillera de su historia hasta la fecha.



Todo cuando se abre el universo basado en Fast and Furious, contando con un nuevo spinoff con Dwayne Johnson y Jason Statham como protagonistas. Una película que relegó en el calendario del estudio a la cinta 'Fast and Furious 9'.



Mientras tanto el ranking de taquilla mundial sigue esperando los grandes estrenos de finales de año en 2017, tales como 'Thor 3 Ragnarok', 'La Liga de la Justicia' o 'Star Wars Episodio 8'.