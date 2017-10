Star Wars Episodio 8: Nuevo cartel con Daisy Ridley en su papel protagonista

Llega un nuevo cartel de la película de acción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' dentro de la campaña de promoción de cara a su inminente estreno mundial el próximo mes de diciembre. Ahora con la actriz Daisy Ridley en el papel de Rey, tras su debut en 'Star Wars Episodio 7', bajo la dirección de JJ Abrams.

26 de octubre de 2017 - Mark Silverman

La película de ciencia ficción 'Star Wars Episodio 8' se sitúa como uno de los estrenos de cine más esperados año dentro de una de las sagas de ciencia ficción de mayor impacto en la historia del cine. Ahora podemos ver a la actriz Daisy Ridley, en el papel de Rey, tras su debut dentro del séptimo episodio de la saga creada por George Lucas.



Un nuevo cartel que llega con unas excelentes previsiones de taquilla. Situando su estreno como el segundo mejor de la historia en los Estados Unidos. Unas buenas predicciones para la película de LucasFilm, cuyos materiales promocionales también baten récords, como su primer tráiler completo.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



Como podemos ver, por ahora una sinopsis escuela a la espera de lo que acontezca en próximas fechas. Sobre todo con el estreno del nuevo tráiler mundial. Dentro de una película que mostrará un notable enfrentamiento entre algunos de los personajes más llamativos del género. Así como la llegada de interesantes novedades al metraje principal de la tercera trilogía. Un gran enfrentamiento que está llamado a su gran eclosión con la gran eclosión con el noveno y último capítulo de la tercera trilogía.