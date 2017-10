Fast and Furious 9: Jordana Brewster regresa al reparto principal

Se van conociendo detalles de la película 'Fast and Furious 9'. Ahora además con el retorno de la actriz Jordana Brewster al ambicioso argumento de acción. Después de su ausencia total dentro del metraje de la octava cinta estrenada el pasado mes de mayo.

26 de octubre de 2017 - David Ackerman

La actriz Jordana Brewster está de vuelta dentro de la saga Fast and Furious para la película 'Fast and Furious 8'. Situada en el calendario de la franquicia después del primer spinoff protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.



El personaje de Jordana Brewster estuvo unido al de Paul Walker desde el comienzo de la saga. Por lo tanto tras el fallecimiento de Walker llevó fuera también al de Brewster, al menos hasta ahora. Ya que Mia Toretto (Jordana Brewster) estará de vuelta para la ocasión con el cierre de la tercera trilogía de la taquillera saga de acción.



El estreno en cines de la película 'Fast and Furious 9' se sitúa para el año 2020, es decir, quedando por detrás de la película monográfica, dentro del universo Fast and Furious, del spinoff protagonizado en un principio por los personajes de Dwayne Johnson y Jason Statham.