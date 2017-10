IT ESO: Escalofriante vídeo con la escena inicial de la película

Llega un nuevo vídeo de la película de terror 'IT Eso'. Contando con la aterradora escena inicial en el remake del clásico cinematográfico basado en la obra de Stephen King.

26 de octubre de 2017 - David Ackerman

Llega el escalofriante inicio de la película de terror 'IT Eso'. Todo un clásico del cine de terror que marca el punto de arranque de uno de los mayores éxitos del género, con unos resultados de taquilla verdaderamente brillantes.



Una de las adaptaciones de Stephen King más aplaudidas en los últimos años. Sobre todo si tenemos en cuenta los malos resultados cosechados hace unos meses por la película 'La Torre Oscura'. Cuyo futuro ahora se deriva a una serie de televisión totalmente inconexa con lo visto en cines.



La película de terror 'IT Eso' está protagonizada por el actor Bill Skarsgard (La serie Divergente: Leal, la serie de televisión de suspense y terror 'Hemlock Grove') en el papel del villano principal de la historia, Pennywise.



El futuro de IT ya está firmado para una secuela cuyo estreno está previsto para dentro de dos años.