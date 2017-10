Fast and Furious 9: Justin Lin regresa a la dirección

La película 'Fast and Furious 9' sigue adelante de cara a su estreno en cines en el año 2020 (después de que el primer spinoff de la franquicia se ubicara en el año 2019). Ahora además el cineasta Justin Lin se sitúa una vez más como director de la saga después de haber sido el responsable de algunas de las entregas más brillantes de la misma.

27 de octubre de 2017 - David Ackerman

Aunque James Wan, director de 'Fast and Furious 7', fue el responsable de la entrega más taquillera de la historia de la saga, ahora la novena cinta contará con Justin Lin, quien llevara a buen puerto algunas de las cintas más recordadas por parte de los fans.



'Fast and Furious 9' se sitúa como un gran reencuentro dentro de la saga después de una explosión de líneas argumentales desde la sexta entrega. Sin olvidar la dramática convulsión que supuso la muerte de Paul Walker.



Recientemente hemos conocido el retorno de Jordana Brewster. Personaje que estaba unido al de Paul Walker y por lo tanto quedó prácticamente fuera de la séptima entrega y totalmente excluida de la octava.



Se espera una buena ristra de regresos a la saga Fast and Furious para la novena entrega. Como por ejemplo Dwayne Johnson y Tyrese Gibson, aunque ambos no parecen tener la mejor relación profesional por el desacuerdo del segundo de cara a la priorización del spinoff respecto a la saga de grupo.