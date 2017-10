Viuda Negra: El director de Thor 3 se ofrece para encargarse de la película

El director y actor Taika Waititi está de promoción de la película 'Thor 3 Ragnarok'. Por lo tanto las preguntas que se le plantean son prácticamente innumerables. Dentro de ellas se habló de algún proyecto de futuro. Para él uno de los más atractivos sería llevar a la gran pantalla la cinta monográfica sobre el personaje de Viuda Negra, interpretado por la actriz Scarlett Johansson.

27 de octubre de 2017 - Mark Silverman

El cineasta Taika Waititi confirmó su intención de llevar adelante una película monográfica sobre el personaje de Viuda Negra. Interpretado por la actriz Scarlett Johansson dentro del extensísimo universo cinematográfico Marvel.



Waititi comentó "Sinceramente, creo que probablemente podría hacer algo bastante único para una de las franquicias Marvel y concretamente me encantaría poder estar al frente de Viuda Negra". A lo que además apuntó: "Todos conocemos su historia y es muy sombría y oscura y me encantaría poder hacer la versión divertida de todo eso".



La actriz Scarlett Johansson debutó en el universo cinematográfico Marvel dentro de la película 'Iron Man 2', dirigida por Jon Favreau. En aquella ocasión su inicio no hacía esperar que se convirtiera en el personaje femenino más relevante de la marca en su vertiente de cine. Ahora, con el próximo rodaje de 'Los Vengadores 3', la actriz habló acerca de la posibilidad de contar con su propia película monográfica, abriendo así una nueva saga.



Scarlett Johansson comentó hace unos meses "Creo que hay una gran cantidad de posibilidades para que la película llegue al fin. Hay un gran número de historias que explotar en el argumento. Tiene un extenso pasado, unos orígenes cargados de matices, hay un montón de lugares que recrear. Incluso se la puede llevar de vuelta a Rusia, donde se podría explorar el programa de creación de asesinos del que salió".



Scarlett Johansson lleva más de seis años al frente del personaje, y a diferencia de sus compañeros de reparto que ya están a punto de decir adiós a sus papeles, para ella quedarían otros tantos más dentro del universo cinematográfico Marvel.