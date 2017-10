The Batman: La película sobre Deathstroke llega ahora con nuevo cartel fanart

Desde que surgieran los primeros titulares sobre la película monográfica de 'Deathstroke' no han parado en llegar novedades sobre el impactante proyecto de DC y Warner. Ahora además podemos ver un nuevo cartel fanart sobre el citado filme.

27 de octubre de 2017 - David Ackerman

Joe Manganiello parecía estar fuera dentro del universo cinematográfico DC en el papel de Deathstroke. Sin embargo ahora tendría, además de un papel dentro de la saga Batman, una película monográfica propia dentro de dicho argumento. Ahora además podemos ver un nuevo cartel fanart con el personaje de Deathstroke junto a Red Hood, uno de los que también podrían aparecer dentro del metraje principal del proyecto de DC.



Por ahora el cineasta Matt Reeves se encarga de la dirección de la película de cómic The Batman contando con Ben Affleck al frente del personaje de Batman (después de aparecer en 'Batman Vs Superman' y de 'La Liga de la Justicia').



Hace unas semanas el propio actor dejaba entrever que estaba próximo a su salida del proyecto 'The Batman', en un principio a causa de los problemas y retrasos dentro del rodaje.



Los dos próximos títulos de DC para el año 2017 son 'La Liga de la Justicia' y 'Wonder Woman'. Dos cintas de impacto. La primera por ser el debut de la saga de grupo y la segunda por marcar otro debut: el inicio de las andanzas de la poderosa amazona interpretada por Gal Gadot.