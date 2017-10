Thor 3: Jaimie Alexander dejó Marvel para centrarse en la serie Blindspot

La actriz Jaimie Alexander dio vida a Sif dentro del universo cinematográfico Marvel desde el comienzo de la saga Thor. Además también estuvo presente en la serie de televisión SHIELD. Confirmó el motivo por el cual no apareció en 'Thor 3' así como estar fuera de los próximos argumentos de la saga.

28 de octubre de 2017 - David Ackerman

La película de acción de cómic de Marvel 'Thor 3 Ragnarok' llega a las carteleras contando con una gran cantidad de novedades dentro del mundo del universo Marvel. Aunque la actriz Jaimie Alexander ya no está en dicho metraje. Ahora la propia actriz confirmó el motivo por el cual no está presente: El rodaje de la serie de televisión 'Blindspot'.



Jaimie Alexander aclaró que la incompatibilidad del calendario de rodaje de la serie 'Blindspot' y 'Thor 3' provocó su salida del argumento. Para Alexander fue muy triste que el estudio no le ofreciera antes los datos de rodaje para poder compatibilizar su agenda de trabajo. Eligiendo en último término la producción televisiva -en la que es coprotagonista- a la película de Marvel en la que ocupa un papel sumamente secundario.



También se habló acerca de un desacuerdo de Jaimie Alexander acerca de la relevancia de su papel en 'Thor 3', cuando tras la salida de Natalie Portan ya se veía como protagonista femenina de la tercera entrega.



Desde Marvel no se aclararon los detalles de la presencia de Sif en el desenlace de la saga. Pero se deja abierta su vuelta para otras producciones. Como por ejemplo dentro de la inminente saga de grupo.



El argumento de la película se presenta así: Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo.



Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización Asgardiana a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela.



Pero, primero deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y compañero en los Vengadores, ¡el Increíble Hulk! 'Thor: Ragnarok' llega a los cines de España el 27 de octubre de 2017.