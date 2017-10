Saw 8: Arrasa en la taquilla de cine USA del viernes

La película de terror 'Saw 8' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla en los cines de los Estados Unidos en la jornada del viernes. El fin de semana que coincide con la festividad de Halloween cuenta de nuevo con la saga Saw en lo más alto de la taquilla del país.

28 de octubre de 2017 - Mark Silverman

La película 'Saw 8' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos en el pasado viernes. Contando con unos ingresos de más de 7,16 millones de dólares.



La nueva película de comedia de Halloween de Tyle Perry se queda ahora en el segundo puesto del top en los cines de los Estados Unidos. Con un parcial de 2,6 millones de dólares de ingresos. Y un total desde la semana pasada de 28,15 millones de dólares.



'Geostorm' ahora se queda en el tercer puesto con 1,5 millones de dólares de ingresos en el último viernes en las pantallas de los Estados Unidos. Su total asciende a 19,4 millones de dólares.



'Feliz día de tu muerte' se queda en esta ocasión en el cuarto lugar del ranking con 1,5 millones de dólares de ingresos a lo largo del pasado viernes. Con un total en 44,8 millones de dólares desde su estreno en las pantallas de cine de los Estados Unidos.



'Thank You For Your Service' se estrena en los Estados Unidos en el quinto puesto del ranking del país con 1,5 millones de dólares en el primer viernes.