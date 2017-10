IT Eso: El año 2017 es el mejor para el cine de terror en la historia

El cine de terror está de enhorabuena en la taquilla mundial. Contando con sus mejores cifras globales desde que hay registros. Películas como 'IT' o la última entrega de la saga 'Saw' así lo apuntalan con sus marcas, tanto en su arranque como en el resto de jornadas.

29 de octubre de 2017 - Mark Silverman

El cine de terror tiene en el año 2017 el más rentable de su historia. Con títulos como 'IT Eso' o 'Get Out' así se remarca. Cintas que con un presupuesto sumamente bajo y que además consiguieron situarse en lo más alto de los respectivos rankings de taquilla, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional.



Según datos ofrecidos por The New York Times, la taquilla de terror superó sus mejores marcas en más de seis décadas. Consiguiendo más de 733 millones de dólares de ingresos. Un gran dato para un género que suele ser minoritario, sobre todo porque se sitúan en franja de edades por encima de los 16 o los 18 años. Lo que a la postre limita notablemente la cantidad de público que puede acceder a las salas.



Ahora restan varios títulos en llegar a las salas, como por ejemplo la última entrega de la saga Saw, la cual por ahora continúa en lo más alto del ranking en su estreno en los Estados Unidos durante la jornada de viernes.